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Рязанцев предупредили об уголовной ответственности за легкий заработок в интернете
В ведомстве подчеркнули, что безопасного легкого заработка не существует. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это с высокой долей вероятности является ловушкой. При получении подобных сообщений или ощущении давления со стороны собеседника гражданам рекомендовали немедленно прекратить общение и сообщить о факте по телефону 112 или в дежурную часть территориального органа МВД.

В УМВД России по Рязанской области предупредили жителей региона о рисках, связанных с предложениями о быстром и легком заработке в интернете. В ведомстве рассказали, что за такими вакансиями часто скрывались мошеннические схемы или вовлечение граждан в противоправную деятельность.

Среди наиболее распространенных сценариев правоохранители выделили так называемое дропперство. Злоумышленники предлагали вознаграждение за предоставление банковских карт или снятие наличных средств, которые затем использовались для отмывания похищенных денег. Также встречались предложения поработать курьером для передачи денег, полученных обманным путем у доверчивых граждан, или выполнить иные сомнительные действия, включая содействие в незаконном обороте наркотических средств.

В полиции отметили, что распознать опасность можно было по ряду характерных признаков. К ним относились обещания высокого дохода при минимальных усилиях, отсутствие требований к опыту или образованию, а также запросы полных реквизитов банковских карт, логинов и паролей от личных кабинетов.

В правоохранительных органах напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности, а соучастие в мошенничестве квалифицируется по серьезным статьям Уголовного кодекса.

В ведомстве подчеркнули, что безопасного легкого заработка не существует. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это с высокой долей вероятности является ловушкой. При получении подобных сообщений или ощущении давления со стороны собеседника гражданам рекомендовали немедленно прекратить общение и сообщить о факте по телефону 112 или в дежурную часть территориального органа МВД.