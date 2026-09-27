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Под Рязанью похитили автомобиль для разбора на запчасти
В полицию Клепиковского округа обратился 17-летний житель столичного региона с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-2110. По словам подростка, машина исчезла с улицы деревни Давыдово. Юноша приобрел подержанное авто во время каникул у родственников, чтобы заранее подготовиться к получению водительских прав. Он изучал устройство транспортного средства и практиковался в вождении на проселочных дорогах под руководством старшего товарища. Инцидент произошел после того, как у автомобиля закончилось топливо. Владелец оставил его на окраине населенного пункта, а вернувшись позже, не обнаружил транспортного средства на месте.

В полицию Клепиковского округа обратился 17-летний житель столичного региона с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ-2110. По словам подростка, машина исчезла с улицы деревни Давыдово. Юноша приобрел подержанное авто во время каникул у родственников, чтобы заранее подготовиться к получению водительских прав. Он изучал устройство транспортного средства и практиковался в вождении на проселочных дорогах под руководством старшего товарища.

Инцидент произошел после того, как у автомобиля закончилось топливо. Владелец оставил его на окраине населенного пункта, а вернувшись позже, не обнаружил транспортного средства на месте.

Оперативники уголовного розыска оперативно начали отработку прилегающих территорий. Вскоре пропавшие «Жигули» были найдены неподалеку от деревни Молькино. К тому моменту с машины уже сняли часть деталей, в том числе фары.

В ходе опроса местных жителей полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 50-летний житель города Спас-Клепики и 29-летний житель Клепиковского округа, ранее работавшие на местном деревообрабатывающем предприятии. Заметив брошенный автомобиль, мужчины отбуксировали его в укромное место и начали разбирать на детали для последующей продажи знакомым.

Злоумышленников задержали, а похищенное имущество и реализованные детали вернули законному владельцу. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.