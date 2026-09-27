Опубликован прогноз погоды на 28 сентября для Рязанской области

В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром синоптики спрогнозировали туман. Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днем южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3…8°С, днем прогреется до 14…19°С.