Несколько колодцев провалились на улице Дзержинского в Рязани

Образовавшиеся ямы значительной глубины создают опасность как для пешеходов, так и для участников дорожного движения, написали в посте.

На улице Дзержинского в Рязани местные жители обнаружили несколько провалившихся канализационных люков прямо на проезжей части. Информация о критическом состоянии участка дороги появилась в социальных сетях.

Образовавшиеся ямы значительной глубины создают опасность как для пешеходов, так и для участников дорожного движения, написали в посте.