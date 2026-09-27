Над Рязанью в небе заметили оптическое явление «крылья ангела»

Эффект возникает, когда лунный свет проходит сквозь тонкие, полупрозрачные перистые облака. Взаимодействие света с ледяными кристаллами в атмосфере создает характерное свечение, визуально напоминающее расправленные крылья.

Жители Рязани наблюдали в ночном небе необычный визуальный эффект, который в социальных сетях уже успели назвать «крыльями ангела». Фотографии опубликованы в соцсетях.

Эффект возникает, когда лунный свет проходит сквозь тонкие, полупрозрачные перистые облака. Взаимодействие света с ледяными кристаллами в атмосфере создает характерное свечение, визуально напоминающее расправленные крылья.