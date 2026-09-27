На здании музыкального колледжа в Рязани появится мурал

Авторами произведения стали стрит-арт художники Александр Демкин и Андрей Калугин. Проект реализуется в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово» при поддержке Росмолодежи. Согласно замыслу создателей, мурал изображает классических музыкантов: скрипача и пианиста, выполненных в современной стилистике, что позволяет гармонично вписать уличное искусство в облик учебного заведения.

На здании музыкального колледжа в Рязани появится мурал. Работы над муралом еще продолжаются, однако уже четко просматриваются общая композиция и цветовая гамма будущего изображения, сказано в сюжете ТКР.

Авторами произведения стали стрит-арт художники Александр Демкин и Андрей Калугин. Проект реализуется в рамках фестиваля уличного графического искусства «Слово» при поддержке Росмолодежи. Согласно замыслу создателей, мурал изображает классических музыкантов: скрипача и пианиста, выполненных в современной стилистике, что позволяет гармонично вписать уличное искусство в облик учебного заведения.

Фото: скриншоты сюжета ТКР.