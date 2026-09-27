Минэнерго впервые предложило ввести внешнее управление сетью АЗС «Трасса»

По данным РБК, 2023 году, данная компания провела первичное размещение акций на Московской бирже, став одним из немногих эмитентов, решившихся на такой шаг в текущих экономических условиях. Тогда бизнес привлек 13,5 миллиарда рублей и получил рыночную капитализацию на уровне 40 миллиардов рублей. Однако со временем организация накопила задолженность в размере 36 миллиардов рублей. Начиная с весны 2026 года, эмитент начал допускать технические дефолты по своим облигациям, а в начале сентября ситуация переросла в полноценный дефолт по всем десяти выпускам ценных бумаг. Дополнительным фактором давления стало уголовное дело о хищении топлива, которое впоследствии реализовывалось через сеть АЗС «Трасса». По имеющимся данным, в период с марта по сентябрь было похищено около 6 тысяч тонн бензина и 600 тонн дизельного топлива, что эквивалентно примерно двум сотням бензовозов.

Министерство энергетики Российской Федерации предложило впервые применить указ президента о защите объектов критической инфраструктуры для введения внешнего управления сетью автозаправочных станций «Трасса» в Москве и Московской области. Это произошло на фоне долга в 36 миллиардов рублей, написали в РБК.

Управление этой сетью осуществляет компания «ЕвроТранс», занимающая второе место по объему продаж среди независимых топливных операторов в указанном регионе. В настоящее время ее руководители и основные собственники находятся под арестом в рамках уголовного дела о хищении топлива в системе МВД.

По данным РБК, 2023 году, данная компания провела первичное размещение акций на Московской бирже, став одним из немногих эмитентов, решившихся на такой шаг в текущих экономических условиях. Тогда бизнес привлек 13,5 миллиарда рублей и получил рыночную капитализацию на уровне 40 миллиардов рублей.

Однако со временем организация накопила задолженность в размере 36 миллиардов рублей. Начиная с весны 2026 года, эмитент начал допускать технические дефолты по своим облигациям, а в начале сентября ситуация переросла в полноценный дефолт по всем десяти выпускам ценных бумаг.

Дополнительным фактором давления стало уголовное дело о хищении топлива, которое впоследствии реализовывалось через сеть АЗС «Трасса». По имеющимся данным, в период с марта по сентябрь было похищено около 6 тысяч тонн бензина и 600 тонн дизельного топлива, что эквивалентно примерно двум сотням бензовозов.

По факту хищения в особо крупном размере были задержаны основной акционер «ЕвроТранса» Игорь Мартышов и трое его подчиненных, а также заместитель начальника по тылу МВД Московской области Сергей Мальков и двое его сотрудников. Следственные органы оценили общий ущерб от действий фигурантов в 100 миллионов рублей.