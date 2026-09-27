Минэнерго впервые предложило ввести внешнее управление сетью АЗС «Трасса»

Министерство энергетики Российской Федерации предложило впервые применить указ президента о защите объектов критической инфраструктуры для введения внешнего управления сетью автозаправочных станций «Трасса» в Москве и Московской области. Это произошло на фоне долга в 36 миллиардов рублей, написали в РБК.
Управление этой сетью осуществляет компания «ЕвроТранс», занимающая второе место по объему продаж среди независимых топливных операторов в указанном регионе. В настоящее время ее руководители и основные собственники находятся под арестом в рамках уголовного дела о хищении топлива в системе МВД.
По данным РБК, 2023 году, данная компания провела первичное размещение акций на Московской бирже, став одним из немногих эмитентов, решившихся на такой шаг в текущих экономических условиях. Тогда бизнес привлек 13,5 миллиарда рублей и получил рыночную капитализацию на уровне 40 миллиардов рублей.
Однако со временем организация накопила задолженность в размере 36 миллиардов рублей. Начиная с весны 2026 года, эмитент начал допускать технические дефолты по своим облигациям, а в начале сентября ситуация переросла в полноценный дефолт по всем десяти выпускам ценных бумаг.
Дополнительным фактором давления стало уголовное дело о хищении топлива, которое впоследствии реализовывалось через сеть АЗС «Трасса». По имеющимся данным, в период с марта по сентябрь было похищено около 6 тысяч тонн бензина и 600 тонн дизельного топлива, что эквивалентно примерно двум сотням бензовозов.
По факту хищения в особо крупном размере были задержаны основной акционер «ЕвроТранса» Игорь Мартышов и трое его подчиненных, а также заместитель начальника по тылу МВД Московской области Сергей Мальков и двое его сотрудников. Следственные органы оценили общий ущерб от действий фигурантов в 100 миллионов рублей.