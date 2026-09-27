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Гости фестиваля в Рязанском округе съели 100 литров грибного супа
Для детей подготовили мастер-классы, игры, лабиринт с Бабой-ягой, перетягивание каната и стрельбу вязаными грибами из гигантской рогатки. Взрослые могли отправить открытку через Грибную почту, посетить ярмарку и сделать фотографии в тематических зонах. В рамках кулинарного конкурса «Вкусная семейка» четыре семьи представили свои рецепты блюд из грибов. Гостей угощали горячим супом, гречневой кашей и пирогами. Для празднования приготовили 100 литров супа и каши, а также испекли более 500 пирожков.

26 сентября в Рязанском округе прошел 13-й ежегодный фестиваль «Грибы с глазами». В 2026 году мероприятие организовали в новой локации близ деревни Коростово. Формат праздника изменился: организаторы отказались от традиционного состязания по сбору грибов в пользу развлечений для детей и взрослых, написали в ИД «Пресса».

Для детей подготовили мастер-классы, игры, лабиринт с Бабой-ягой, перетягивание каната и стрельбу вязаными грибами из гигантской рогатки. Взрослые могли отправить открытку через Грибную почту, посетить ярмарку и сделать фотографии в тематических зонах.

В рамках кулинарного конкурса «Вкусная семейка» четыре семьи представили свои рецепты блюд из грибов. Гостей угощали горячим супом, гречневой кашей и пирогами. Для празднования приготовили 100 литров супа и каши, а также испекли более 500 пирожков.

Центральным событием программы стало «Грибное дефиле». На сцену вышли более 20 коллективов, изображавших лесных жителей, сказочных персонажей и самих грибников. Гран-при жюри присудили представителям Искровского Дома культуры за номер «Грибное единство», посвященный Году единства народов России.