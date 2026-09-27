ДТП произошло на Московском шоссе в Рязани
По словам очевидцев, инцидент случился в районе заведения быстрого питания Burger King. Официальная информация о пострадавших и точных обстоятельствах случившегося в настоящее время уточняется.
На Московском шоссе в Рязани зафиксирована дорожная авария. Об этом сообщили в соцсетях 27 сентября.
По словам очевидцев, инцидент случился в районе заведения быстрого питания Burger King. Официальная информация о пострадавших и точных обстоятельствах случившегося в настоящее время уточняется.