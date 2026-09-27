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Цены на ЖКХ растут недостаточно быстро, они отстали от инфляции на 39,1%
Искусственное сдерживание цен привело к ежегодному дефициту в отрасли в размере около 1,27 трлн рублей. В результате 62% водоканалов и 62,6% теплоснабжающих организаций стали убыточными и не могут покрывать даже текущие операционные расходы. Из-за хронического недофинансирования сети ветшают быстрее, чем обновляются: при целевом показателе замены 5% в год фактическое обновление составляет не более 1%, а естественное устаревание достигает 3%. Ситуацию усугубляет кадровый голод — зарплаты в отрасли отстают от среднерегиональных на 24,2-31,9%, что вынуждает специалистов уходить из сферы ЖКХ.

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства заявил, что с 2014 года тарифы на коммунальные услуги отстали от уровня инфляции на 39,1%. По его словам, это связано с длительным применением механизма ограничения роста по принципу «инфляция минус», написали в news.ru.

Искусственное сдерживание цен привело к ежегодному дефициту в отрасли в размере около 1,27 трлн рублей. В результате 62% водоканалов и 62,6% теплоснабжающих организаций стали убыточными и не могут покрывать даже текущие операционные расходы.

Из-за хронического недофинансирования сети ветшают быстрее, чем обновляются: при целевом показателе замены 5% в год фактическое обновление составляет не более 1%, а естественное устаревание достигает 3%. Ситуацию усугубляет кадровый голод — зарплаты в отрасли отстают от среднерегиональных на 24,2-31,9%, что вынуждает специалистов уходить из сферы ЖКХ.

Ранее РЗН.инфо публиковало подробную информацию о ближайшем повышении цен на ЖКУ в Рязани. Ознакомиться, как изменятся цены с 1 октября можно, нажав на ссылку.