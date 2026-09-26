За неделю в Рязанскую ОКБ обратились более 1,2 тысяч человек

С 18 по 25 сентября в Рязанскую областную клиническую больницу обратились 1241 человек. Об этом сообщили в ОКБ. Планово госпитализировали 457 пациентов, еще 406 человек приняли экстренно. Амбулаторную помощь получили 378 пациентов. Самыми распространенными причинами обращений стали инсульты и инфаркты, черепно-мозговые травмы, острые заболевания органов брюшной полости и переломы.

С 18 по 25 сентября в Рязанскую областную клиническую больницу обратились 1241 человек. Об этом сообщили в ОКБ.

Планово госпитализировали 457 пациентов, еще 406 человек приняли экстренно. Амбулаторную помощь получили 378 пациентов.

Самыми распространенными причинами обращений стали инсульты и инфаркты, черепно-мозговые травмы, острые заболевания органов брюшной полости и переломы.

Одного пациента доставили в больницу с помощью санитарной авиации.

Приемное отделение ОКБ работает круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.