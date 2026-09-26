В США предложили блокировать пиратские сайты через VPN

В Конгресс США внесли законопроект American Copyright Protection Act of 2026 (ACPA), который предусматривает блокировку зарубежных пиратских сайтов на уровне интернет-провайдеров, DNS-сервисов и крупных VPN-провайдеров. Конкретный способ блокировки законопроект не устанавливает. Для обычных предписаний сервисам должны предоставить от 14 до 30 дней на выполнение требований. Для трансляций спортивных и других событий, ценность которых быстро снижается после показа, предусмотрены отдельные правила.

В Конгресс США внесли законопроект American Copyright Protection Act of 2026 (ACPA), который предусматривает блокировку зарубежных пиратских сайтов на уровне интернет-провайдеров, DNS-сервисов и крупных VPN-провайдеров. Документ зарегистрировали под номером H.R. 10364 14 сентября.

Законопроект внес конгрессмен Даррелл Исса. Сейчас его направили в Комитет Палаты представителей по судебной системе. Документ пока находится на начальной стадии рассмотрения и законом не является.

Согласно ACPA, сначала правообладатель должен через суд добиться признания зарубежного ресурса пиратским сайтом. После этого он сможет получить отдельное судебное предписание для конкретных провайдеров, DNS-сервисов или VPN-компаний. Суд сможет обязать их принять коммерчески разумные меры, чтобы пользователи из США не могли получить доступ к указанному ресурсу.

Конкретный способ блокировки законопроект не устанавливает. Для обычных предписаний сервисам должны предоставить от 14 до 30 дней на выполнение требований. Для трансляций спортивных и других событий, ценность которых быстро снижается после показа, предусмотрены отдельные правила.

Требования не будут распространяться на компании с менее чем 100 тыс. пользователей или подписчиков в США. Также из-под действия документа выведут некоторые виды сетевой инфраструктуры, включая корневые DNS-серверы и реестры доменов верхнего уровня.