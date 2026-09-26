В Шиловском районе нашли двух заблудившихся грибников

В Шиловском районе волонтеры ПСО «Мещера» установили местоположение двух грибников, которые заблудились в районе деревни Тимошкино. Об этом сообщили в молодежном подразделении отряда. Информацию о координатах передали в ЕДДС Шиловского района и сотрудникам полиции для эвакуации грибников.

В Шиловском районе волонтеры ПСО «Мещера» установили местоположение двух грибников, которые заблудились в районе деревни Тимошкино. Об этом сообщили в молодежном подразделении отряда.

Информацию о координатах передали в ЕДДС Шиловского района и сотрудникам полиции для эвакуации грибников.

По данным отряда, поисковые работы провели 8 сентября.