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В Шилове пропал 41-летний мужчина
В рабочем поселке Шилово Рязанской области пропал 41-летний Сергей Крючков. Его местонахождение неизвестно с 20 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Приметы: рост 167 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю толстовку со светло-синими рукавами, синюю кофту с принтом на груди, красную футболку-поло и черные брюки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Крючкова, просят сообщить ее инфоргу Екатерине по телефону: +7 (910) 901-35-82 или по номеру 112.

В рабочем поселке Шилово Рязанской области пропал 41-летний Сергей Крючков. Его местонахождение неизвестно с 20 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 167 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю толстовку со светло-синими рукавами, синюю кофту с принтом на груди, красную футболку-поло и черные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Крючкова, просят сообщить ее инфоргу Екатерине по телефону: +7 (910) 901-35-82 или по номеру 112.