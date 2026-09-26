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В Шилове задержали курьера, забравшего у пенсионерки 3,2 млн рублей
В Шилове полицейские задержали 26-летнего жителя Москвы, который забрал у 75-летней пенсионерки 3,195 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области. Телефонные мошенники убедили женщину обналичить сбережения и передать их курьеру якобы для перевода на «безопасный резервный счет». После передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Оперативники получили описание мужчины и автомобиля, на котором он передвигался, и задержали подозреваемого еще в Шилове.

В Шилове полицейские задержали 26-летнего жителя Москвы, который забрал у 75-летней пенсионерки 3,195 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Телефонные мошенники убедили женщину обналичить сбережения и передать их курьеру якобы для перевода на «безопасный резервный счет». После передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Оперативники получили описание мужчины и автомобиля, на котором он передвигался, и задержали подозреваемого еще в Шилове.

По предварительным данным, москвич нашел в мессенджере предложение о «легком» заработке и согласился забирать деньги у обманутых людей. По указанию куратора он приехал в Шилово, получил деньги и должен был передать их сообщникам, оставив себе часть суммы.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.