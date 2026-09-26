В Рязанской области в начале октября ожидаются заморозки

В Рязанской области в начале октября ожидается резкое похолодание. При этом прогнозы традиционной и нейросетевой моделей существенно расходятся. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина. Согласно расчетам европейской модели ECMWF, пик похолодания придется на 3 октября. Днем температура в регионе может опуститься до +5…+8°C, а ночью — до -2°C. На востоке области ожидается холоднее. После этого арктический воздух уйдет, и температура снова начнет повышаться — до +17°C днем и +10°C ночью.

В Рязанской области в начале октября ожидается резкое похолодание. При этом прогнозы традиционной и нейросетевой моделей существенно расходятся. Об этом сообщили в НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.

Согласно расчетам европейской модели ECMWF, пик похолодания придется на 3 октября. Днем температура в регионе может опуститься до +5…+8°C, а ночью — до -2°C. На востоке области ожидается холоднее.

После этого арктический воздух уйдет, и температура снова начнет повышаться — до +17°C днем и +10°C ночью.

При этом нейросетевая модель AIFS дает более мягкий прогноз. Согласно ее расчетам, ночью температура не опустится существенно ниже +5°C, а днем составит около +13…+14°C.

Специалисты отмечают, что обе модели прогнозируют вторжение холодного воздуха, однако расходятся в оценке его траектории. Какой из прогнозов окажется ближе к реальности, станет понятно в начале октября.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.