В Рязани у участника СВО украли 1,9 млн рублей с банковского счета

В Рязани после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве на 1,9 млн рублей. Деньги похитили с банковского счета участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области. Мать мужчины обратилась на личный прием к прокурору региона Дмитрию Коданеву. По ее словам, неизвестные похитили средства с банковского счета ее сына. После вмешательства прокуратуры следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставили на контроль.

В Рязани после вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве на 1,9 млн рублей. Деньги похитили с банковского счета участника СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Мать мужчины обратилась на личный прием к прокурору региона Дмитрию Коданеву. По ее словам, неизвестные похитили средства с банковского счета ее сына.

До этого орган дознания несколько раз отказывался возбуждать уголовное дело. Надзирающий прокурор отменял эти решения.

После вмешательства прокуратуры следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставили на контроль.

Всего за прошедшую неделю в прокуратуру Рязанской области поступило 703 обращения граждан. По существу рассмотрели 218 из них, в том числе 33 обращения о нарушениях при приеме и рассмотрении сообщений о преступлениях и 27 — по вопросам ЖКХ.