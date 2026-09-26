В Рязани на улице Сысоевской отключили электричество

В Рязани из-за технологического нарушения отключили электричество в районе Сысоева и на улице Сысоевской. Об этом сообщили в РГРЭС. Отключение произошло в 17:38. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети и проводят работы для восстановления электроснабжения. Ориентировочное время восстановления — в течение двух часов.

В Рязани из-за технологического нарушения отключили электричество в районе Сысоева и на улице Сысоевской. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отключение произошло в 17:38. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети и проводят работы для восстановления электроснабжения.

Ориентировочное время восстановления — в течение двух часов.

По вопросам, связанным с отключением, можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.