В России с 2 октября подорожают импортные БАДы на 35%

С 2 октября в России начнет действовать пошлина в размере 35% на ввоз БАДов из недружественных стран, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Пошлина коснется БАДов в потребительской упаковке, которые маркируют средствами идентификации. Исключение составят товары из Венгрии и Словакии. Мера будет действовать до конца 2027 года.

С 2 октября в России начнет действовать пошлина в размере 35% на ввоз БАДов из недружественных стран, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Пошлина коснется БАДов в потребительской упаковке, которые маркируют средствами идентификации. Исключение составят товары из Венгрии и Словакии. Мера будет действовать до конца 2027 года.

Новые правила могут привести к росту цен на импортные добавки, в том числе витамины и минеральные комплексы. При этом размер подорожания для покупателей может отличаться от размера пошлины.

Вопрос о повышении пошлин на БАДы из недружественных стран обсуждали еще с 2023 года. Тогда предлагали установить пошлину до 220%, однако правительственная подкомиссия инициативу не поддержала.