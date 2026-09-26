В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» заняли Петропавловку и Лозовую в Харьковской области. В Сумской области российские военные взяли под контроль Марьино. Также в Харьковской области продолжаются бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое.

Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» заняли Петропавловку и Лозовую в Харьковской области. В Сумской области российские военные взяли под контроль Марьино. Также в Харьковской области продолжаются бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, производства и хранения БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 152 районах.

Средства ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 1222 беспилотника самолетного типа.