Соцфонд назвал число пенсионеров в России

В России по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывалось 40 496 409 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает РИА Новости. Из общего числа 8,41 млн пенсионеров продолжают работать, еще 32,09 млн не работают. Месяцем ранее, на 1 июля, в стране насчитывалось 40 475 041 пенсионер. Больше всего пенсионеров зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 10,77 млн человек. Из них 3,03 млн приходится на Москву.

В России по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывалось 40 496 409 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает РИА Новости.

Из общего числа 8,41 млн пенсионеров продолжают работать, еще 32,09 млн не работают. Месяцем ранее, на 1 июля, в стране насчитывалось 40 475 041 пенсионер.

Больше всего пенсионеров зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 10,77 млн человек. Из них 3,03 млн приходится на Москву.

На втором месте находится Приволжский федеральный округ — 8,38 млн пенсионеров. Далее следуют Сибирский (4,81 млн), Южный (4,46 млн) и Северо-Западный (3,99 млн) федеральные округа.