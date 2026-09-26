Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
17°
Вск, 27
17°
Пнд, 28
15°
ЦБ USD 84.34 -0.57 26/09
ЦБ EUR 95.87 -1.02 26/09
Нал. USD 85.50 / 85.00 26/09 08:03
Нал. EUR 99.00 / 99.00 26/09 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 855
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
996
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
6 524
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 543
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Соцфонд назвал число пенсионеров в России
В России по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывалось 40 496 409 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает РИА Новости. Из общего числа 8,41 млн пенсионеров продолжают работать, еще 32,09 млн не работают. Месяцем ранее, на 1 июля, в стране насчитывалось 40 475 041 пенсионер. Больше всего пенсионеров зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 10,77 млн человек. Из них 3,03 млн приходится на Москву.

В России по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывалось 40 496 409 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, передает РИА Новости.

Из общего числа 8,41 млн пенсионеров продолжают работать, еще 32,09 млн не работают. Месяцем ранее, на 1 июля, в стране насчитывалось 40 475 041 пенсионер.

Больше всего пенсионеров зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 10,77 млн человек. Из них 3,03 млн приходится на Москву.

На втором месте находится Приволжский федеральный округ — 8,38 млн пенсионеров. Далее следуют Сибирский (4,81 млн), Южный (4,46 млн) и Северо-Западный (3,99 млн) федеральные округа.