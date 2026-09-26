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С октября 2027 года россиян начнут уведомлять о кредитах через «Госуслуги»
С 1 октября 2027 года россиян начнут уведомлять через «Госуслуги» об оформлении на их имя потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин. Банки и МФО будут передавать сведения о договорах в квалифицированное бюро кредитных историй. После этого гражданину направят уведомление на «Госуслуги» не позднее чем через 15 минут после получения данных бюро. Если на кредит распространяется период охлаждения, в уведомлении напомнят о возможности отказаться от получения денег в установленный срок.

С 1 октября 2027 года россиян начнут уведомлять через «Госуслуги» об оформлении на их имя потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артем Шейкин.

Банки и МФО будут передавать сведения о договорах в квалифицированное бюро кредитных историй. После этого гражданину направят уведомление на «Госуслуги» не позднее чем через 15 минут после получения данных бюро.

Если на кредит распространяется период охлаждения, в уведомлении напомнят о возможности отказаться от получения денег в установленный срок.

При этом мошенники могут использовать новую схему: отправлять поддельные сообщения об оформленном кредите и предлагать его «отменить» по ссылке, с помощью СМС-кода или перевода денег на «безопасный счет».

В таких случаях информацию советуют самостоятельно проверять на «Госуслугах» и обращаться в банк или МФО только по официальным каналам.