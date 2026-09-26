Рязанскую область накроет густой туман 27 сентября

В Рязанской области ночью и утром 27 сентября местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Рязанцев призвали соблюдать осторожность при поездках и учитывать погодные условия. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112, а также по номерам 01 и 101.

В Рязанской области ночью и утром 27 сентября местами ожидается туман. Видимость может ухудшиться до 200-500 метров. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Рязанцев призвали соблюдать осторожность при поездках и учитывать погодные условия.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112, а также по номерам 01 и 101.