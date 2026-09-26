Рязанским пенсионерам рассказали о выплатах ко Дню пожилого человека

1 октября в России отмечают Международный день пожилого человека. Единой федеральной выплаты к этой дате нет — решение о поддержке пенсионеров регионы принимают самостоятельно. В Рязанской области ежегодную выплату в размере 539,24 рубля получают пенсионеры старше 90 лет, которые получают страховую пенсию по старости и постоянно проживают в регионе. В большинстве случаев деньги перечисляют автоматически вместе с пенсией. Если выплата не пришла, стоит обратиться в местную соцзащиту или МФЦ и уточнить условия ее получения.

1 октября в России отмечают Международный день пожилого человека. Единой федеральной выплаты к этой дате нет — решение о поддержке пенсионеров регионы принимают самостоятельно, пишет издание «Аргументы и факты».

В Рязанской области ежегодную выплату в размере 539,24 рубля получают пенсионеры старше 90 лет, которые получают страховую пенсию по старости и постоянно проживают в регионе.

В других регионах суммы и условия отличаются. Чаще всего выплаты получают неработающие пенсионеры, люди старше определенного возраста, ветераны, инвалиды и граждане с невысоким доходом.

В большинстве случаев деньги перечисляют автоматически вместе с пенсией. Если выплата не пришла, стоит обратиться в местную соцзащиту или МФЦ и уточнить условия ее получения.