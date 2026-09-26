Рязанский станкостроительный колледж переименовали в колледж РГРТУ

Рязанский станкостроительный колледж переименовали в колледж РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Об этом сообщил и. о. ректора университета Михаил Пронин. По его словам, колледж стал частью РГРТУ. Студенты смогут выстраивать образовательную траекторию от среднего профессионального до высшего образования внутри одного университета. В РГРТУ также планируют обновить образовательные программы колледжа с учетом запросов работодателей и направлений подготовки вуза. Это позволит выпускникам продолжать обучение в университете по соответствующему профилю.

Рязанский станкостроительный колледж переименовали в колледж РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Об этом сообщил и. о. ректора университета Михаил Пронин.

По его словам, колледж стал частью РГРТУ. Студенты смогут выстраивать образовательную траекторию от среднего профессионального до высшего образования внутри одного университета.

В РГРТУ также планируют обновить образовательные программы колледжа с учетом запросов работодателей и направлений подготовки вуза. Это позволит выпускникам продолжать обучение в университете по соответствующему профилю.