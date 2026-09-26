Рязанская область заняла седьмое место в ЦФО по росту промышленности

Рязанская область заняла 7-е место в Центральном федеральном округе и 31-е в России по росту промышленного производства по итогам января-августа 2026 года. Объем производства составил 104,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Рязаньстат. Объем обрабатывающих производств в регионе вырос на 5,2%. Наиболее заметно увеличилось производство химических веществ и химической продукции — в 2,3 раза.

Рязанская область заняла 7-е место в Центральном федеральном округе и 31-е в России по росту промышленного производства по итогам января-августа 2026 года. Объем производства составил 104,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Рязаньстат.

Объем обрабатывающих производств в регионе вырос на 5,2%. Наиболее заметно увеличилось производство химических веществ и химической продукции — в 2,3 раза.

Также вырос выпуск мебели на 45,4%, резиновых и пластмассовых изделий — на 30,5%, бумаги и бумажных изделий — на 28,3%. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки увеличились на 26,8%.

При этом производство прочих готовых изделий снизилось на 37,1%, электрического оборудования — на 24,6%, машин и оборудования — на 21,9%.