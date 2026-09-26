Рязанцы заметили дым недалеко от «Глобуса»
В Рязани недалеко от гипермаркета «Глобус» заметили дым. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. По ним видно, что над территорией поднимается столб дыма. Причины произошедшего пока неизвестны. Информация уточняется.
В Рязани недалеко от гипермаркета «Глобус» заметили дым. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. По ним видно, что над территорией поднимается столб дыма.
Причины произошедшего пока неизвестны. Информация уточняется.