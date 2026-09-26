Рязанцев предупредили об опасности «легких заработков»

УМВД по Рязанской области предупредило жителей о предложениях легкого заработка в интернете. За ними могут скрываться мошеннические схемы или вовлечение в противоправную деятельность. Полиция призвала не соглашаться на предложения передать банковскую карту или ее данные, снять деньги для незнакомцев или забрать и передать кому-либо чужие средства. Насторожиться стоит, если обещают высокий доход без опыта и усилий, а также просят предоставить данные карты или пароль от онлайн-банка.

УМВД по Рязанской области предупредило жителей о предложениях легкого заработка в интернете. За ними могут скрываться мошеннические схемы или вовлечение в противоправную деятельность.

Полиция призвала не соглашаться на предложения передать банковскую карту или ее данные, снять деньги для незнакомцев или забрать и передать кому-либо чужие средства. Также опасность могут представлять сомнительные задания, связанные с оставлением устройств или передачей неизвестных предметов.

Насторожиться стоит, если обещают высокий доход без опыта и усилий, а также просят предоставить данные карты или пароль от онлайн-банка.

При получении подозрительного предложения в полиции советуют прекратить общение и сообщить о ситуации по телефону 112.