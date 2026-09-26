Рязанцам рассказали о погоде 27 сентября

В Рязани в воскресенье, 27 сентября, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщили на сайте регионального гидрометцентра. Ночью температура воздуха составит +7°C. Ветер южный, 2 м/с. Днем воздух прогреется до +18°C. Ветер сохранится южный, 2 м/с.