Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА
Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Число сбитых над регионом беспилотников не указано. Всего в период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября силы ПВО сбили над Россией 645 украинских беспилотников самолетного типа. В РСЧС сообщали, что 26 сентября с 01:40 до 03:38 в Рязанской области действовала угроза БПЛА.
Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Число сбитых над регионом беспилотников не указано.
Всего в период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября силы ПВО сбили над Россией 645 украинских беспилотников самолетного типа.
Дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
В РСЧС сообщали, что 26 сентября с 01:40 до 03:38 в Рязанской области действовала угроза БПЛА.