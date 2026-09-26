Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Число сбитых над регионом беспилотников не указано. Всего в период с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября силы ПВО сбили над Россией 645 украинских беспилотников самолетного типа. В РСЧС сообщали, что 26 сентября с 01:40 до 03:38 в Рязанской области действовала угроза БПЛА.