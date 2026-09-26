На мосту в сторону Солотчи произошло ДТП

На мосту в сторону Солотчи произошло ДТП. Из-за аварии образовалась большая пробка, которая тянется до ТЦ «Круиз». Об этом сообщили читатели РЗН.инфо. По словам очевидец, на месте работают сотрудники полиции. Также в сторону места аварии проехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.

На мосту в сторону Солотчи произошло ДТП. Из-за аварии образовалась большая пробка, которая тянется до ТЦ «Круиз». Об этом сообщили читатели РЗН.инфо.

По словам очевидец, на месте работают сотрудники полиции. Также в сторону места аварии проехала машина скорой помощи.

Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.