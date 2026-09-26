Минпросвещения предложило упростить процедуру оформления опеки

Минпросвещения России подготовило законопроект, который предусматривает цифровизацию услуг в сфере опеки и попечительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, заявление о назначении опекуном или попечителем можно будет подавать через «Госуслуги» или региональный портал, если такая возможность предусмотрена законодательством субъекта. Кроме того, предлагается расширить перечень сведений о детях в государственном банке данных. В него добавят информацию о родителях, условиях жизни и документах ребенка.

Минпросвещения России подготовило законопроект, который предусматривает цифровизацию услуг в сфере опеки и попечительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, заявление о назначении опекуном или попечителем можно будет подавать через «Госуслуги» или региональный портал, если такая возможность предусмотрена законодательством субъекта. Через интернет также можно будет направлять ежегодный отчет об управлении имуществом подопечного и заявление об освобождении от обязанностей опекуна или попечителя.

Законопроект также предусматривает расширение электронного обмена данными между государственными органами. Сейчас сведения о каждом кандидате в опекуны запрашивают отдельно. Новый порядок должен упростить и ускорить получение необходимой информации.

Кроме того, предлагается расширить перечень сведений о детях в государственном банке данных. В него добавят информацию о родителях, условиях жизни и документах ребенка.

При этом при размещении информации о несовершеннолетнем в СМИ планируют учитывать мнение ребенка старше 10 лет.