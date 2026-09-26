Минфин поддержал повышение выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

Минфин России поддержал повышение максимальной выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков. Сейчас лимит выплаты за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. По словам Чебескова, вопрос о его повышении обсуждается уже несколько лет. При этом максимальную выплату за ущерб имуществу пока менять не планируют. Она останется на уровне 400 тысяч рублей.

Минфин России поддержал повышение максимальной выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Об этом РИА Новости сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.

Сейчас лимит выплаты за вред жизни и здоровью составляет 500 тысяч рублей. По словам Чебескова, вопрос о его повышении обсуждается уже несколько лет.

При этом максимальную выплату за ущерб имуществу пока менять не планируют. Она останется на уровне 400 тысяч рублей.

Чебесков отметил, что повышение лимита может повлиять на стоимость страховых полисов.

«Рассчитываем, что это не приведет к их существенному росту. Тема требует дополнительного обсуждения с коллегами из страхового сообщества, Центрального банка, парламента», — добавил Чебесков.