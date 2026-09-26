Матвиенко поздравила Рязанскую область с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с Днем образования региона. Об этом говорится в поздравлении, которое она направила губернатору Павлу Малкову и председателю Рязанской облдумы Аркадию Фомину. Матвиенко отметила поступательное развитие региона, его производственный и агропромышленный потенциал, а также интерес со стороны инвесторов. Рязанская область была образована 26 сентября 1937 года. В этом году региону исполняется 89 лет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с Днем образования региона. Об этом говорится в поздравлении, которое она направила губернатору Павлу Малкову и председателю Рязанской облдумы Аркадию Фомину, пишет ТАСС.

Матвиенко отметила поступательное развитие региона, его производственный и агропромышленный потенциал, а также интерес со стороны инвесторов. По ее словам, в области реализуют крупные проекты в рамках кластерных инициатив и модернизируют транспортно-логистический комплекс.

Спикер Совфеда также подчеркнула историческую роль Рязанской земли и мужество ее жителей в разные эпохи.

Рязанская область была образована 26 сентября 1937 года. В этом году региону исполняется 89 лет.