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Лавров: цели специальной военной операции будут достигнуты
Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС. Лавров также заявил, что НАТО пытается распространить свое влияние на другие регионы мира. По его словам, Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы в том числе США.

Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России устранены, а мирная жизнь восстановлена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Лавров также заявил, что НАТО пытается распространить свое влияние на другие регионы мира. По его словам, Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы в том числе США.

Кроме того, Россия призвала снять блокаду с Кубы и принять срочные меры для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Лавров также заявил, что пришло время обеспечить государственность Палестины.

Глава российского МИД сообщил, что Москва выступает против постоянного членства Германии и Японии в Совете Безопасности ООН, поддерживая кандидатуры Индии и Бразилии.