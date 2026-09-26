Экс-премьер Украины раскрыл требование Зеленского на переговорах

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский добивается гарантий личной безопасности и благополучия после завершения конфликта с Россией. Об этом Азаров написал в своем Telegram-канале. «И поэтому одна из тем всех его абсолютно переговоров, особенно когда они проходят кулуарно, это обеспечение его «золотого парашюта», — говорится в публикации. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным. По данным агентства, украинский лидер негативно отреагировал на эту просьбу.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский добивается гарантий личной безопасности и благополучия после завершения конфликта с Россией. Об этом Азаров написал в своем Telegram-канале.

«И поэтому одна из тем всех его абсолютно переговоров, особенно когда они проходят кулуарно, это обеспечение его «золотого парашюта», — говорится в публикации.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным. По данным агентства, украинский лидер негативно отреагировал на эту просьбу.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Очередные президентские выборы на Украине не проводили из-за действующего военного положения.