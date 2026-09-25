Жителя Рязанского района осудили за незаконное хранение боеприпасов

Рязанский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Суд установил, что мужчина в декабре 2024 года, а также в феврале, апреле и июне 2025 года незаконно приобретал у знакомого боеприпасы к огнестрельному оружию. Он перевозил и хранил их без соответствующего разрешения. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по четырем эпизодам ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Рязанский районный суд приговорил 47-летнего мужчину к четырем годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что мужчина в декабре 2024 года, а также в феврале, апреле и июне 2025 года незаконно приобретал у знакомого боеприпасы к огнестрельному оружию. Он перевозил и хранил их без соответствующего разрешения.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным по четырем эпизодам ч. 1 ст. 222 УК РФ.

По каждому эпизоду ему назначили по три года лишения свободы. По совокупности преступлений суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционной инстанции.