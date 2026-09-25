Жители Кального пожаловались на едкую вонь на улице
Рязанцы почувствовали едкую вонь на улице вечером 24 сентября. По словам местных жителей, неприятный запах в районе ощущается почти каждый день. «С утра особенно воняет, а ближе к обеду уже нет», — отметили в посте.
Жители Кального пожаловались на едкую вонь на улице. Об этом сообщается в соцсетях.
Рязанцы почувствовали едкую вонь на улице вечером 24 сентября. По словам местных жителей, неприятный запах в районе ощущается почти каждый день.
«С утра особенно воняет, а ближе к обеду уже нет», — отметили в посте.