За неделю в рязанский травмпункт поступило почти 600 детей с различными травмами

С 18 по 25 сентября в детский травмпункт поступило почти 600 детей с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ им. Н. В Дмитриевой. Из них 169 с переломами, 312 с ушибами и растяжениями, 14 с черепно-мозговыми травмами и 87 с ранами. За неделю также зарегистрировали четыре случая травм в ДТП и шесть обращений после укусов животных. Детей с ожогами не было. Кроме того, родителям напомнили, как хранить дома потенциально опасные вещества. Лекарства, в том числе йод и зелёнку, нужно убирать туда, где ребёнок не сможет их достать. Небезопасными местами для хранения могут быть сумки, холодильник и полки в ванной.

С 18 по 25 сентября в детский травмпункт поступило почти 600 детей с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ им. Н. В Дмитриевой.

Из них 169 с переломами, 312 с ушибами и растяжениями, 14 с черепно-мозговыми травмами и 87 с ранами. За неделю также зарегистрировали четыре случая травм в ДТП и шесть обращений после укусов животных. Детей с ожогами не было.

Кроме того, родителям напомнили, как хранить дома потенциально опасные вещества. Лекарства, в том числе йод и зелёнку, нужно убирать туда, где ребёнок не сможет их достать. Небезопасными местами для хранения могут быть сумки, холодильник и полки в ванной.

В недоступном для детей месте следует держать бытовую химию, удобрения, химикаты и добавки для растений, а также краски, растворители и другие вещества, используемые при ремонте. То же правило касается алкоголя.