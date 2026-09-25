В Скопинском округе уничтожили очаг борщевика на сельхозземле

В Скопинском округе собственник сельхозземли ликвидировал очаг борщевика Сосновского. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора в июле 2026 года. Участок находится возле деревни Гусиловка. По итогам проверки ООО «СПФ Фудс» выдали предписание устранить нарушение до 7 октября. Компания устранила нарушение до установленного срока и ликвидировала очаг борщевика.