В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГАИ

Рейды пройдут в пятницу, 25 сентября, а также в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября. Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД.