В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГАИ
Рейды пройдут в пятницу, 25 сентября, а также в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября. Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД.
В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГАИ. Соответствующую информацию разместили в соцсетях ведомства.
Рейды пройдут в пятницу, 25 сентября, а также в предстоящие выходные, 26 и 27 сентября.
Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД.