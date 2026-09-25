В Рязанской области сгорел бульдозер
Инцидент произошел утром 24 сентября в деревне Садовая Милославского округа. Бульдозер загорелся в поле. Площадь пожара составила 9 метров квадратных В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.
В Рязанской области сгорел бульдозер. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел утром 24 сентября в деревне Садовая Милославского округа. Бульдозер загорелся в поле. Площадь пожара составила 9 метров квадратных
В тушении участвовали 4 человека, 2 единицы техники.