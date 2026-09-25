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В Рязани заметили водителя, объезжающего пробку по пешеходной дорожке
Инцидент произошел утром 25 сентября. Очевидцы засняли водителя автомобиля, который объезжал пробку на Куйбышевском шоссе по пешеходной дорожке. «Вот так спокойно надо объезжать, а люди должны от тебя разбегаться», — отметили в посте.

В Рязани заметили водителя, объезжающего пробку по пешеходной дорожке. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел утром 25 сентября. Очевидцы засняли водителя автомобиля, который объезжал пробку на Куйбышевском шоссе по пешеходной дорожке.

«Вот так спокойно надо объезжать, а люди должны от тебя разбегаться», — отметили в посте.