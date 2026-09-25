В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». В пятницу, 25 сентября, пробки образовались на улицах: Солнечная, Ленина, Маяковского, Дзержинского, Вокзальная, Чкалова, Октябрьская, пр-де Шабулина, Каширина, Грибоедова, Зубковой и т. д. Также на Первомайском проспекте, Окружной дороге, Михайловском, Московском, Муромское, Касимовское шоссе и пр. По данным сервиса, в городе произошло шесть ДТП. Два их них зафиксировали на Окружной дороге и Ситниковской улице, а четыре — на Московском шоссе.