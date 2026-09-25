Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
12°
Сбт, 26
16°
Вск, 27
16°
ЦБ USD 84.34 -0.57 26/09
ЦБ EUR 95.87 -1.02 26/09
Нал. USD 85.50 / 85.00 25/09 18:15
Нал. EUR 99.00 / 99.00 25/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 776
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
960
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
6 246
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
5 423
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани за незаконные земляные работы выписали штрафов на 412 тысяч
С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 26 нарушителей, которые проводили земляные работы на территориях общего пользования без разрешения. Общая сумма назначенных штрафов составила 412 тысяч рублей. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города. Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за такие работы гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юридическим лицам — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 26 нарушителей, которые проводили земляные работы на территориях общего пользования без разрешения.

Общая сумма назначенных штрафов составила 412 тысяч рублей. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за такие работы гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юридическим лицам — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.