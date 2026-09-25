В Рязани за незаконные земляные работы выписали штрафов на 412 тысяч

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 26 нарушителей, которые проводили земляные работы на территориях общего пользования без разрешения. Общая сумма назначенных штрафов составила 412 тысяч рублей. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города. Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за такие работы гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юридическим лицам — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 26 нарушителей, которые проводили земляные работы на территориях общего пользования без разрешения.

Общая сумма назначенных штрафов составила 412 тысяч рублей. Об этом сообщили административные комиссии при администрации города.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за такие работы гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч, юридическим лицам — от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.