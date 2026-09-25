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В Рязани врачи скорой помогли женщине при гипертоническом кризе
В Рязани врачи скорой помогли женщине при гипертоническом кризе. Об этом сообщили в региональном минздраве. Жительница Рязани вызвала скорую помощь из-за сильной головной боли, тошноты и рвоты. Симптомы беспокоили женщину всю ночь, а давление поднялось до 200. На вызов приехал врач Андрей Лахтиков. Он оценил состояние пациентки, провел ЭКГ и сделал необходимые инъекции. После оказания помощи самочувствие женщины постепенно улучшилось.

В Рязани врачи скорой помогли женщине при гипертоническом кризе. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Жительница Рязани вызвала скорую помощь из-за сильной головной боли, тошноты и рвоты. Симптомы беспокоили женщину всю ночь, а давление поднялось до 200.

На вызов приехал врач Андрей Лахтиков. Он оценил состояние пациентки, провел ЭКГ и сделал необходимые инъекции. После оказания помощи самочувствие женщины постепенно улучшилось.

Вместе с врачом на вызове работал медбрат Матвей Сотников — студент пятого курса РязГМУ. На станции скорой помощи он работает около месяца. Андрей Лахтиков учится в ординатуре РязГМУ по специальности, связанной с анестезиологией и реаниматологией.