В Рязани врачи скорой помогли женщине при гипертоническом кризе

В Рязани врачи скорой помогли женщине при гипертоническом кризе. Об этом сообщили в региональном минздраве. Жительница Рязани вызвала скорую помощь из-за сильной головной боли, тошноты и рвоты. Симптомы беспокоили женщину всю ночь, а давление поднялось до 200. На вызов приехал врач Андрей Лахтиков. Он оценил состояние пациентки, провел ЭКГ и сделал необходимые инъекции. После оказания помощи самочувствие женщины постепенно улучшилось.