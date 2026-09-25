В Рязани установили зарядную станцию для электромобилей мощностью 150 кВт

В Рязани установили станцию для быстрой зарядки электромобилей. Как отметил глава города Борис Ясинский, она находится на проезде Завражнова, 4, напротив конструкторского бюро «Глобус». Отмечается, что мощность станции — 150 кВт. По информации авторов проекта, большинство электромобилей можно будет зарядить до 80% за 20-30 минут. У станции есть три разъёма, поэтому одновременно заряжать смогут несколько машин. Мощность будет распределяться автоматически. Первые 40 минут зарядки будут бесплатными. Станцию произвело рязанское конструкторское бюро «Глобус». Она включена в реестр российской промышленной продукции.