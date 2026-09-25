В Рязани сбили велосипедиста
Авария случилась утром 24 сентября вблизи дома № 68 на улице Полетаева. 36-летняя рязанка, управляя автомобилем Renault, сбила 36-летнего велосипедиста. Мужчину госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязани сбили велосипедиста. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария случилась утром 24 сентября вблизи дома № 68 на улице Полетаева. 36-летняя рязанка, управляя автомобилем Renault, сбила 36-летнего велосипедиста.
Мужчину госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.