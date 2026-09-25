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В Рязани открыли обновленный стадион школы № 70
В Рязани открыли обновленный спортивный стадион школы № 70. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов. В 2025 году в рамках программы местных инициатив на территории стадиона установили универсальную площадку для баскетбола и волейбола. В этом году благоустройство продолжили. На стадионе оборудовали футбольное поле с травяным покрытием, беговые дорожки с резиновым покрытием и разметкой, а также сектор для прыжков в длину.

В Рязани открыли обновленный спортивный стадион школы № 70. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов.

В 2025 году в рамках программы местных инициатив на территории стадиона установили универсальную площадку для баскетбола и волейбола.

В этом году благоустройство продолжили. На стадионе оборудовали футбольное поле с травяным покрытием, беговые дорожки с резиновым покрытием и разметкой, а также сектор для прыжков в длину.

Работы по программе местных инициатив также идут возле школы № 32. Там уже уложили асфальт и сейчас устанавливают спортивные объекты. Ход ремонта оценили депутат Рязанской городской Думы Павел Аверин и префект микрорайона Солотча Алексей Матасов.