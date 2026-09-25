В Рязани на улице Нахимова запланировано построить магазины и кафе

В Рязани объявили о начале общественных обсуждений проекта, предполагающего изменение целевого назначения земельного участка по адресу улица Нахимова в районе дома № 66. Инициатором процесса выступило ООО «ПРОМСЕРВИС», планирующее разместить на этой территории магазины и объекты общественного питания. С 28 сентября по 14 октября 2026 года любой желающий может ознакомиться с проектом постановления и схемой планировочной организации территории. Экспозиция материалов развернута в здании на улице Введенской № 107.

В Рязани объявили о начале общественных обсуждений проекта, предполагающего изменение целевого назначения земельного участка по адресу улица Нахимова в районе дома № 66. Инициатором процесса выступило ООО «ПРОМСЕРВИС», планирующее разместить на этой территории магазины и объекты общественного питания.

Сейчас земельный участок площадью 5 тысяч 958 м² относится к зоне образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Для реализации задуманного застройщику необходимо получить разрешение на условно разрешенные виды использования земли, а организатором обсуждений назначена комиссия по землепользованию и застройке города Рязани.

С 28 сентября по 14 октября 2026 года любой желающий может ознакомиться с проектом постановления и схемой планировочной организации территории. Экспозиция материалов развернута в здании на улице Введенской № 107.

Свои предложения и замечания можно оставить в письменном виде, направить по электронной почте или оставить комментарий через платформу обратной связи. Прием всех обращений завершится 14 октября 2026 года, после чего комиссия подготовит итоговые материалы для передачи в профильный комитет Рязанской городской Думы.

Фото: скриншот кадастровой карты.